De mirrorless camera en dreigend gebrek aan kennis van belichting

Gewoon op je scherm kijken en draaien aan de instellingen tot de belichting naar wens is, is misschien niet de beste manier. Wees bewust met welke instellingen je aanpast.

Kennis van een goede belichting is dus belangrijk, om zo de goede of best beschikbare aanpassing te maken wanneer een foto in je elektronische zoeker te licht of te donker is.Simpelweg aan de drie instelwieltjes te draaien tot het goed is, is niet de juiste manier. Hoe aantrekkelijk dat met mirrorless camera's ook is.Wat denk jij? Heb jij het idee dat er mirrorless fotografen zijn die begonnen zijn met maar wat te draaien aan de knoppen tot het goed is? Of denk je dat dit wel meevalt?Laat het weten in een reactie onder dit bericht.