HELP. Lightroom, Photoshop of Adobe Camera Raw werkt niet zoals het moet

Toen ging het mis. Je start Lightroom, Photoshop of een ander Adobe programma op en het werkt niet zoals het moet. Dat is frustrerend, en zoeken naar een oplossing kan moeilijk zijn. Een goede oplossing is het inroepen van hulp.



Als een programma niet doet wat je wil kan dat meerdere oorzaken hebben. Of je ben niet goed op de hoogte van de werkwijze of de mogelijkheden, of het ligt aan het programma zelf. In het eerste geval moet je studeren, een cursus volgen op Photofacts Academy, of luisteren naar een expert.



Het tweede geval is iets heel anders. Een programma kan vastlopen of gewoonweg niet langer openen. In dat geval kan dit nog frustrerender zijn dan het eerste geval. Tenzij je een programmeur bent, of een computer-wizard, moet je hulp inroepen.