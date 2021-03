Verbeter je panorama met een nodal slide

[cenger]Wanneer je veel elementen op de voorgrond hebt, kan het parallax probleem optreden. De foto's passen niet exact op elkaar. Deze foto is 360 graden rond gefotografeerd.



Het parallax probleem

Het klinkt bijna als een titel van een Dan Brown roman: het parallax probleem. Niets is minder waar. Parallax is wat ontstaat als we vanaf iets verschillende standpunten naar iets kijken.Met onze ogen doen we niets anders, en juist deze parallax verschillen stellen ons in staat om in drie dimensies te zien.Leg je camera eens op tafel en kijk er naar. Hou je linkeroog dicht en let op wat je achter de camera ziet. Sluit dan je andere oog (zorg wel dat je het linkeroog weer opent) en zie wat er gebeurd. Je camera heeft een iets andere positie ten opzichte van je achtergrond. Dat is parallax.Zet nu je camera op statief, plaats deze perfect horizontaal, en zorg dat je een onderwerp dichtbij in beeld hebt tegen een achtergrond die iets verder weg is.Zet je liveview aan, en kijk hoe het onderwerp ten opzichte van de achtergrond van positie verandert als je de camera roteert. Dat is parallax.