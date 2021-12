De term systeemcamera wordt verkeerd gebruikt

Er wordt vrijwel altijd gezegd dat de systeemcamera de toekomst is. De spiegelreflex is ouderwets, achterhaald. Dat is een vreemde bewering, want ook een spiegelreflex is een systeemcamera. In dit artikel leg ik uit waarom ik vind dat de term systeemcamera verkeerd gebruikt wordt.



De techniek van camera's heeft de afgelopen jaren een flinke sprong gemaakt. Dat is niemand die met fotografie bezig is ontgaan. Tot voor kort was de spiegelreflex camera de camera die je de meeste mogelijkheden gaf. De reden was simpel, je keek door je objectief en zag dus precies wat je in beeld had.