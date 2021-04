Echte luchten in plaats van Luminar luchten

Luchten vervangen is van alle tijden

Een saaie lucht in een foto vervangen is niet nieuw. Dit kan al zo lang er fotografie is. Het is met digitale fotografie wel heel eenvoudig geworden. Met programma's voor fotobewerking zoals Photoshop kon je dat meer dan 10 jaar geleden al op een heel realistische manier.Toen was het wel veel werk, en het vergde handigheid, kennis en vooral veel oefening. Niet iedereen kon dat zomaar voor elkaar krijgen. Met moderne software is het echter een fluitje van een cent geworden. Het enige wat je moet kunnen is op een knop klikken.