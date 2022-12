Gebruik scherptediepte gewoon, en maak er verder geen probleem van

Voor deze foto van de paddenstoel wilde ik bokehringen. Dus kies ik grootste lensopening. Het doet er niet toe dat dit met een andere sensor er anders uitziet, want ik heb die andere sensor niet in de camera die ik gebruik (Canon EOS R5 met 100mm macro en f/2.8)

Waarom maakt het me niet uit? Omdat ik voor fotografie niet twee camera's met verschillende sensoren naast elkaar gebruik. Ik heb gewoon ÚÚn camera in gebruik, en krijg de scherptediepte zoals dat met die camera en sensor is.Hoe het op een andere camera is, met een ander brandpunt of een andere sensor is totaal niet belangrijk.Het enige wat je moet weten is het volgende: dat een grote lensopening een kleine scherptediepte oplevert, en een kleine lensopening een grote scherptediepte. Daarbij maakt een kort brandpunt de scherptediepte van nature groter, en een lang brandpunt juist kleiner. Vergeet ook niet dat afstand tot je onderwerp ook een grote rol speelt.Vervolgens kies je een grote of een kleine scherptediepte. Het maakt in veel gevallen weinig verschil of je f/2.8 gebruikt of f/4. Diafragma f/9 of f/11 levert geen totaal ander beeld op. Maar f/2.8 en f/11 dan weer wel. Moeilijker dan dat moet je het jezelf niet maken.