Het verschil tussen een foto en een AI gegenereerd beeld

Tijdens de Sony World Photography Awards 2023 won een foto die met de zogenaamde AI was gegenereerd. Het was dus geen echte foto.



De fotograaf nam dan ook geen award in ontvangst, het was zijn bedoeling om dit soort beelden ter discussie te brengen. Wanneer is het nog fotografie, en wanneer niet meer?



In mijn artikel over de Sony World Photography Awards 2023 kwam het al even ter sprake. De fotograaf Boris Eldagsen won de categorie Creatief met een foto die met software tot stand was gekomen. Ik noem het hier foto, maar dat is het natuurlijk niet.



Ik schreef eerder ook al een artikel over het wel of niet bewerken van een foto. Het is puur toeval dat dit rond dezelfde tijd ter sprake kwam. Heb je het artikel nog niet gelezen, je kunt het hier vinden.



Het kan ronduit ongelofelijk genoemd worden dat er met machine learning technieken beelden gegenereerd kunnen worden die niet van echt te onderscheiden zijn. De actie van Boris Eldagsen laat dit wel zien.