Is het nodig om voor een objectief met een grote lensopening te kiezen?

Het is heel erg verleidelijk om een objectief te kiezen met een hele grote maximale lensopening. Als het kan f/2,8 en liever nog grotere lensopeningen als je voor een vast brandpunt kiest. Maar is het nodig om voor die grote lensopening te kiezen? In dit artikel probeer ik hier een antwoord op te geven.



Het eerste objectief dat ik naast mijn 'kitlens' kocht was een Canon EF 70-200mm f/2,8L IS USM. De naam is een hele mondvol, maar het betekende in feite dat ik een zoomobjectief had gekozen met een maximale lensopening van f/2,8 over het totale zoombereik.



Dit objectief is groot, zwaar, heel erg wit, en bijzonder opvallend. Zozeer zelfs, dat mensen onder de indruk waren als ze mij met dit objectief zagen. Ik had ook voor een dergelijk objectief kunnen kiezen met een maximale lensopening van f/4. Die was weliswaar ook wit, maar beduidend goedkoper, kleiner, en vooral lichter.