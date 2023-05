Mijn ervaring met straatfotografie

Ik heb niet de illusie dat mijn beelden bijzonder zijn. Ik doe dit niet vaak genoeg om er goed in te zijn. Maar ik ben wel blij met een aantal resultaten, en dat smaakt naar meer.



Dit zijn mijn ervaringen met straatfotografie. Ik vind het moeilijk om te doen, zeker in de steden waar ik dichtbij woon. Tegelijkertijd levert dit ook weer een uitdaging op. Oh ja, en de keuze voor zwart-wit is perfect voor dit soort fotografie. Hoewel ik denk dat kleur soms ook goed werkt.



Heb jij tips of advies voor dit soort fotografie? Ik heb het dan niet over apparatuur, maar over de manier van beelden maken, plekken te bezoeken, of invalshoeken. Laat het weten in een reactie onder dit bericht.



