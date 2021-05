Moet een camera fabrikant ook camera's zonder film functies uitbrengen?

Een ouderwetse VHS videorecorder. Er zijn ook moderne camera's die alleen voor video bestemd zijn. (bron: www.diyphotography.net)

Laten we weer terug naar de toekomst gaan, net als in de film. Alles is nu digitaal geworden. Beelden worden opgenomen via sensoren. De data van die sensoren worden razendsnel opgeslagen, waardoor waanzinnige snelle serieopnamen mogelijk worden.De nieuwste fotocamera's gaan maar liefst tot 30 beelden per seconde in het volle sensorformaat. Wist je dat dit sneller is dan de traditionele beeldsnelheid van een film? Die is 25 beelden per seconde. Met andere woorden, we kunnen evenveel foto's per seconde maken als er in filmbeelden gebruikt worden.Kortom, de digitale camera's hebben alles in zich om films te kunnen maken. Het enige wat er dan nog ontbreekt is een stukje software zodat het ook als film opgeslagen kan worden.