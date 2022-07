Overstappen op de Mac Studio of toch niet? Deel 1

Ik gebruik al vele jaren een Windows computer naar tevredenheid. Waarom geen Apple? Simpel, omdat het te duur is. Maar met de Mac Studio is er misschien een omslagpunt gekomen.



In dit artikel wil ik mijn gedachten en overweging delen over het wel of niet overstappen van Windows naar Apple.



Een computer is een stuk gereedschap. Het stelt mij in staat om mijn foto's op te slaan, te beheren en natuurlijk te bewerken. Ik schrijf mijn artikelen, mijn blog, en het stelt me in staat om over het wereld wijde web te surfen.





Software gebruik is onafhankelijk van het besturingssysteem

Voor deze doeleinden gebruik ik software. Adobe Lightroom Classic, Photoshop, Premiere Pro Google Chrome, Microsoft Word en Excel, en nog een heel setje andere software.Het maakt daarbij niet veel uit welk besturingssysteem mijn computer heeft. De software werkt onafhankelijk daarvan op dezelfde manier.