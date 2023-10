Soms is kleur beter dan zwart-wit

Ik ben dol op zwart-wit. Ook voor mijn landschapsfotografie kies ik er vaak voor om het in zwart-wit te presenteren. Maar soms is het gewoonweg beter om toch voor kleur te kiezen. Zeker als er een prachtig kleurpallet in het landschap aanwezig is.



Ik vind een zwart-wit landschap vaak sfeervoller dan een kleurenfoto. Zeker als er een prachtig maar vooral passend contrast in het beeld aanwezig is. Daar heb ik al vaak over geschreven.