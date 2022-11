Waarom ik ruis meestal geen probleem vind

Voor dit artikel heb ik de foto van het postkantoor verkleind tot 800 pixels aan de langste zijde. Het rode kader geeft aan welk deel je in de uitsnede ziet.



Die 800 pixels aan de langste zijde is een standaard, die op Photofacts gebruikt wordt voor staande foto's. Dat is groter dan het formaat waarmee de foto op mijn 24”beeldscherm wordt weergegeven in mijn tijdlijn op Facebook.



Ruis is in deze weergave eigenlijk al niet meer waarneembaar, laat staan storend. Denk je eens in wat het effect zou zijn, als je de foto op postzegelformaat op een smartphone ziet.



Hetzelfde geldt voor afdrukken. Hoe vaak wordt jouw foto op posterformaat afgedrukt? En zelfs als dat gebeurt, sta je er dan als kijker met je neus bovenop, of neem je wat afstand? Inderdaad!



Als fotografen kijken we vaak wat beter en anders naar foto's dan de gemiddelde kijker. Waar wij letten op het gebruik van compositie, licht, witbalans en dingen als ruis ons extra opvallen, zal een gemiddelde kijker dat soort dingen veel minder zien. Men vindt een foto is mooi. Of niet.



Natuurlijk probeer ook ik zo mooi en scherp mogelijke foto's te maken, waarbij alle elementen zoveel mogelijk kloppen. Tegelijkertijd is in mijn bescheiden mening ruis helemaal niet zo'n issue, als sommige mede-fotografen ons willen doen laten geloven.



Sta ik daarin alleen, of kun je je er wel in vinden? Ik ben benieuwd.



