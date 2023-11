Wat als jouw camera niet langer gemaakt wordt?

Wat ik de perfecte set vind als het op de EOS-M serie aankwam: een EOS M50 met 18-150mm objectief.

Ik heb de Canon EOS-M als voorbeeld genomen omdat dit onlangs in het nieuws kwam. En omdat ik ervaring heb met de EOS M50. Maar dit geldt natuurlijk voor elk cameramerk dat stopt met een cameramodel.Heb je een camera met een of meerdere objectieven waarmee je naar tevredenheid mee fotografeert? Maak je dan niet druk over het zogenaamd schokkende nieuws dat jouw camera niet langer gemaakt wordt.Blijf gewoon door fotograferen, want de foto's worden er in deze situatie niet slechter door. Mocht je om een of andere reden toch nog een extra objectief willen? Er is misschien zelfs een groter aanbod op de tweedehands markt.Oh ja, en dat geldt natuurlijk ook voor de spiegelreflex camera's. Die worden binnen een niet onafzienbare tijd niet meer gemaakt. Maar je kan daar dan nog gewoon perfecte foto's mee maken. Dat kon al jaren, en dat blijft zo.