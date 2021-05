Last van de nieuwe 'opslaan als' in Photoshop? Pas je sneltoets aan

De verandering die Adobe bij het 'opslaan als' heeft doorgevoerd kan vervelend zijn. Vooral bij automatische handelingen en actions kan het lastig worden. Gebruik je de sneltoets, dan moet je de nieuwe in je vingers zien te krijgen. Of je past de sneltoets aan. Dat kan ook.



Gebruik je vaak de optie 'opslaan als' in Photoshop wanneer je de foto waaraan gewerkt is als JPEG wilt opslaan? Dan kan het lastig zijn wanneer je gewend bent om sneltoetsen te gebruiken. De sneltoets [shift-ctrl-S] opent weliswaar de de optie 'opslaan als' maar je kunt die niet meer gebruiken voor je JPEG formaat.