Zo voorkom je flare in een foto met de zon erin

Niets is zo vervelend als er flares in een foto zijn. Je kunt het mooi vinden, maar je kunt het ook verafschuwen. Zou het niet mooi zijn als je dit zou kunnen wegwerken?

Een tutorial in twee delen

Foto's maken met een vinger in beeld

Wil je een flare wegwerken? Dan is deze tutorial voor je. Het is gericht op landschapsfotografie, waarbij je met een statief werkt. En in mijn geval is dat bovendien met een combinatie van grijsverloopfilters waardoor ik het dynamisch bereik van de situatie onder controle heb, en geen gebruik hoef te maken van HDR.Deze tutorial bestaat eigenlijk uit twee delen. Als eerste moet je zorgen voor de juiste foto's ter plekke maakt. Doe je dat niet, dan is deze methode niet bruikbaar.Het vergt dus enig inzicht in wat je met je foto wil gaan doen in de nabewerking. Noem het een voorbereiding voor de bewerking.Het tweede deel is het wegwerken van de flare zelf, waarvoor ik Adobe Photoshop gebruik. Ik laat dit in deze tutorial als een drie-stappen-plan zien, en ik ga er vanuit dat je enige kennis van het werken met Photoshop hebt.Heb je dat niet? Dan kan de cursus Werken met Lagen in Photoshop op Photofacts Academy zeker helpen.Wat je nodig hebt voor het verwijderen van een flare, is een foto zonder de flare. Dat lijkt moeilijker dan het is. Het enige wat je ervoor nodig hebt is je vinger, en die heb je altijd bij je.En een statief is zeker aan te raden voor deze techniek, om ervoor te zorgen dat je twee foto's kunt maken die exact dezelfde uitsnede en compositie hebben.Zet je camera neer, maak een compositie, en maak de foto van je landschap. De kans is dat er een flare in beeld is, zeker als je met filters werkt, zoals ik in dit voorbeeld. Als dat het geval is, hou je vinger voor de zon, en maak dezelfde de foto.