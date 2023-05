Canon EOS R100 aangekondigd

Canon EOS R100 specificaties

Prijs en beschikbaarheid

Wil jij ook gave foto's maken?

- 24 megapixel APS-C formaat CMOS sensor- 6,5 foto's per seconde (bij one-shot autofocus of 3,5 met Servo autofocus)- Gewicht: 356 gram- 2,36 beeldpunten elektronische zoeker- 4K video (24 fps), HD video (60 fps)- Wifi en bluetooth connectiviteit- DIGIC 8 processorOm de camera zo betaalbaar mogelijk te maken heeft Canon wat mogelijkheden weggelaten. Zo zit er geen beeldstabilisatie op de sensor. Ook is het scherm op de achterkant niet klap- of draaibaar en niet aanraakgevoelig.De sensor is een iets aangepaste versie van die uit de M50 (uit 2020). De sluiter van de camera heeft maar 1 gordijn, waardoor hij wat trager is als bij andere camera's.De Canon EOS R100 lijkt me een prima instapmodel voor iedereen die iets meer wilt dan alleen een smartphone. Het is een mooie instap in de Canon EOS R lijn.De Canon EOS R100 moet in juli in de winkels liggen. De exacte prijs in Nederland is nog niet bekend, maar ik verwacht dat die zo rond de 500 euro zal liggen.Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.