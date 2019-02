Canon EOS RP systeemcamera aangekondigd

Ook de M.Fn touchbalk ontbreekt. Persoonlijk was ik daar nog niet extreem enthousiast over, dus ik zal hem niet missen.



De elektronische zoeker is kleiner, maar doordat er geen accu in de EOS RP zat die ik in mijn handen kreeg heb ik dit niet kunnen ervaren. Die van de EOS R is in elk geval prettig groot, dus ik kan me voorstellen dat dit bij deze camera tegen kan vallen (in vergelijking).



Op videogebied is de EOS RP net wat minder dan de EOS R, maar vind je dat niet zo belangrijk dan lijkt er eigenlijk weinig reden te zijn om niet gewoon voor de EOS RP te kiezen en een boel geld uit te sparen.



Wat dat betreft lijkt Canon -zo op het eerste gezicht- een interessante 'instapper' voor het EOS R systeem in de markt te zetten met deze camera.





Prijs en beschikbaarheid

De Canon EOS RP is vanaf eind februari 2019 verkrijgbaar voor een adviesprijs van 1.519,99 euro. De verkoopadviesprijs van de EOS RP kit inclusief de Canon RF 24-105mm f/4L IS USM bedraagt 2.539,99 euro.Bij beide wordt de EF-EOS R mount adapter tijdelijk gratis meegeleverd. De Extension Grip EG-E1 die tevens vandaag wordt gelanceerd, heeft een prijs van 80 euro en is ook vanaf eind februari verkrijgbaar.