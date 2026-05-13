Canon introduceert de EOS R6 V met een RF 20-50mm powerzoom

woensdag 13 mei 2026, 16:32 door | 51x gelezen | 0 reacties

Canon heeft de nieuws EOS R6 V fullframe camera geïntroducceerd, speciaal gericht op de content creator. Tegelijkertijd ziet de RF 20-50mm f/4L IS USM powerzoom het daglciht. Samen is het een krachtige combinatie voor het maken van content.

De EOS R6 V is een camera die gericht is op video. Het is de kleinste full frame camera met in-body camera stabilization. De camera weegt slechts 688 gram en is in staat om in 7K 60p raw-video op te nemen.

Behalve deze resolutie is oversampled 4K 60p mogelijk, net als 2K tot maximaal 180p. De EOS R6 V heeft Open Gate opname mogelijkheid voor maximale flexibiliteit.

Naast de camera brengt Canon de RF 20-50mm f/4L IS USM powerzoom uit. Hiermee kan motorisch gezoomd worden voor heel soepel in en uit te zoomen. Het objectief weegt 420 gram en in combinatie met een camera tot 8 stops stabiliseren.

De Canon EOS R6 V komt vanaf 24 juni beschikbaar voor een adviesprijs van 1.995 euro. De beschikbaarheid en prijs van de RF 20-50mm f/4L IS USM PZ is ons nog niet bekend.


Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.

