Canon introduceert de RF 100-300mm f/2.8L IS USM

Canon heeft met de introductie van de RF 100-300mm f/2,8L IS USM daarop ingespeeld. Het objectief combineert de flexibiliteit van een zoom en een grote lensopening. Het is daarbij ideaal voor sportfotografie waaronder indoor, en voor nieuws- en natuurfotografie.



Het objectief heeft een vaste lensopening van f/2,8 en een minimale scherpstelafstand van 1,8 meter. De vergrotingsfactor is daarbij 0,16x. Het is met 2,59 kilogram geen licht objectief, maar toch het lichtste in zijn klasse.