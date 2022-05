Canon introduceert mirrorless crop camera's: de EOS R7 en EOS R10

Deze nieuwe EOS modellen kunnen tot 15 beelden per seconde fotograferen met de mechanische sluiter, en tot 30 beelden per seconde met de elektronische sluiter (EOS R7).



Je krijgt de beschikking over IBIS en wanneer autolevel is ingeschakeld wordt het systeem bovendien gebruikt om de horizon waterpas te stellen.



Video creators zijn niet vergeten. Je krijgt 4K 60p of 4K 30p ter beschikking, die van 7K en 6K zijn down sampled. Je krijgt C-log ter beschikking en HDR PQ 4:2:2 10-bit opname is mogelijk.