De nieuwe Canon EOS R50 en EOS R8

Het ging al een tijd rond in de wereld van geruchten, maar nu is het officieel. Canon heeft twee nieuwe camera's aangekondigd: de EOS R50 en de EOS R8. Dit zijn twee interessante camera's die het mirrorless systeem van de fabrikant voor iedereen toegankelijk maakt.





Canon EOS R50

Canon EOS R8

Wil jij ook gave foto's maken?

De Canon EOS R50 is een extreem compacte mirrorless camera met een budget vriendelijke prijs. Het is een perfecte APS-C camera voor de amateur fotograaf en videograaf zonder in te leveren op de mogelijkheden die het R-systeem biedt.De 24 megapixel sensor stelt je in staat om 4K video opnames te maken met object detectie en tracking. De nieuwe belichtingsautomaat maakt het eenvoudiger om onder moeilijke lichtomstandigheden toch goede resultaten te behalen.Vanwege het compacte design is het een perfecte camera voor dagelijks gebruik zoals kiekjes rond het huis, tijdens dagjes weg, of als camera voor reisfotografie.De Canon EOS R8 is een nieuwe full frame camera. De camera heeft een 24 megapixel sensor en de fantastische autofocus die bekend is van het EOS R-systeem.Fotografeer actie met 6 foto's per seconde bij de mechanische sluiter, of tot 40 foto's per seconde bij de elektronische sluiter. De camera is in staat om 4K video op te nemen (oversampled van 6K) tot maximaal 2 uur lang. Er is ook focus breathing correctie en de mogelijkheid tot verticale video.Samen met de twee nieuwe camera's brengt Canon ook twee nieuwe objectieven op de markt. Er is de uiterst compacte RF-S 55-210mm f/5,6-7,1 IS STM die specifiek voor de APS-C camera's is bestemd.De andere is de compacte RF 24-50mm f/4,5-6,3 IS STM, een standaard zoom objectief voor full frame camera's.De camera's en objectieven zullen in het voorjaar van 2023 beschikbaar worden. De prijs van de Canon EOS R8 body zal rond de 1.800 euro zijn, de Canon EOS R50 zal ongeveer 840 euro gaan kosten.Van de nieuwe objectieven zijn de prijzen ook bekend. De Canon RF-S 55-210mm zoom ligt rond de 450 euro, en de Canon RF 24-55mm zoom rond de 400 euro.Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.