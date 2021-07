Is er een Android camera van Yongnuo in aantocht?

De YN455 is met 16,2 x, 8,5cm heel compact. De body is slechts 5,6 cm dik, zonder objectief maar met 670 gram relatief zwaar. De camera is in staat op 4K video op te nemen, tot 30 frames per seconde.



Het lijkt dat de YN455 een soort smartphone functionaliteit heeft, maar dan zonder een belfunctie. Er is ruimte voor een nano-SIM slot waarmee je een 4G verbinding kunt maken. De camera heeft 64 GB intern geheugen, wat uitgebreid kan worden tot 256 GB





De smartpho... Sorry, de camera kan gebruikt worden zoals je dat van een smartphone met Android mag verwachten. Je kunt apps downloaden en gebruiken, op het internet surfen, en hoewel het niet zeker is ook livestream opnemen voor Facebook en YouTube.De Yongnuo YN455 is alleen in China verkrijgbaar voor 3.900 CNY. Zou deze camera ook op de Europese markt komen, dan zou dit wel eens rond de 500 euro kunnen liggen. Zonder objectief, welteverstaan.Wat vind jij van een dergelijke camera? Zou dit een succesvolle camera kunnen worden als deze in Europa op de markt zou komen, of is het tot mislukken gedoemd? Laat het weten in een reactie onder dit bericht.Via: Petapixel en CineD