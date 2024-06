Nikon introduceert de Z6 III mirrorless camera

De camera is in staat om 14 beelden per seconde te maken met de mechanische sluiter, en tot 20 beelden per seconde met de elektronische. De buffer en schrijfsnelheid stelt je in staat om tot 1000 beelden achter elkaar te maken.



De elektronische zoeker heeft maar liefst 5,76 miljoen pixels en het LCD scherm meet 3,2 inch en is volledig beweegbaar.



De autofocus is drastisch verbeterd ten opzichte van de voorganger. Er is beeldherkenning en de 3D tracking waarvoor Nikon bekend is. De snelheid is vergelijkbaar met de Z8 en Z9 cameramodellen.



Heb je een f/1.2 objectief, dan kan de Z6 III bij maar liefst -10 EV aan licht scherpstellen. Met deze specificaties is de Nikon Z6 III een camera die gelijk of beter zal zijn dan de Canon EOS R6 II en de Sony A7 IV.



De Nikon Z6 III komt eind juni beschikbaar voor 2.999 euro.



