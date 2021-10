Nikon introduceert een compact Z 18-140mm DX objectief

Nikon heeft een nieuw zoom objectief aangekondigd. De NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR biedt groothoek tot tele in een compact objectief. Het belooft een perfect objectief te zijn voor de fotograaf die niet veel mee wil nemen, maar toch de beschikking wil hebben over een prettig groot zoombereik.



Met de NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR heeft Nikon de objectieven voor de mirrorless APS-C camera's verder uitgebreid. Combineer dit objectief met een Nikon Z 50 of de Nikon Z fc en je hebt een prachtig compact systeem.



Het objectief weegt slechts 315 gram waardoor het makkelijk mee te nemen is. Het kan bijvoorbeeld een goed objectief zijn voor de fotograaf die veel reist, of die veel op pad is. Er is een ingebouwde beeldstabilisatie die tot maximaal 5 stops kan stabiliseren.