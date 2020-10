Nikon kondigt de Z 6 II en de Z 7 II aan

Verbeterde EVF

Gebruik via USB stroomvoorziening

Video updates

Kleinere updates

De Z 6 II en Z 7 II gebruiken dezelfde 3,69 mp OLED zoekers, maar de blackout tijden tussen het fotograferen zijn korter geworden. Ook de vertraging van de zoekers is minder geworden. Hoeveel beter wordt door Nikon niet verteld.De camera's kunnen via de USB van stroom voorzien worden. Dit geeft de mogelijkheid om gedurende hele lange periode te fotograferen, zoals een timelapse.Je hebt daarvoor wel een USB-C naar USB-C kabel nodig, om voldoende stroom te hebben. Daar bovenop is er de mogelijkheid om de batterijen in de camera via de USB-C kabel te laden.Een van de veranderingen is de mogelijkheid om intern 4K op te nemen met 60beelden per seconde. Dit is in eerste instantie alleen voor de Z 7 II beschikbaar. De Z 6 II zal dit in februari 2021 als een gratis update krijgen.Er zijn ook extra opties voor opnames naar een externe recorder, hoewel sommige updates als een betaalde update aangeboden zullen worden, waaronder het opnemen van een RAW video stream.Er zijn ook een serie van kleinere updates en verbeteringen. Een daarvan is de mogelijkheid om de sluitertijd in te stellen tot 900 seconden (15 minuten) in plaats van de 30 seconden die standaard aanwezig is.Verder is er de mogelijkheid tot het maken van een video van interval opnames, in plaats van de normale timelapse mode. Iets wat eerder al in de Nikon D780 beschikbaar was.Nieuw is de mogelijkheid om de richting van de focusring te veranderen, iets wat voor filmers een welkome optie is. Hierdoor is de draairichting zo in te stellen dat die gelijk is aan de meeste andere merken objectieven.