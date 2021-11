Panasonic Lumix S 35mm f/1.8 aangekondigd

Panasonic heeft vandaag de Lumix S 35mm f/1.8 aangekondigd. Het nieuwe objectief is een full-frame objectief met vast brandpuntsafstand voor de L-vatting. Deze vatting is een samenwerking van Leica, Panasonic en Sigma.





Het objectief heet elf elementen in negen groepen. Hij is, net als andere 'S' objectieven vocht- en stofdicht. Het diafragma bestaat uit 9 bladen en je kunt scherpstellen vanaf 0,24 meter.Dat je zo dichtbij kunt scherpstellen is overigens heel prettig. Ik heb me eerder wel eens gestoord aan 35mm objectieven waarbij je niet zo dichtbij kon scherpstellen; dat limiteert echt wel de bruikbaarheid.Panasonic heeft ook aangekondigd dat er ook een 18mm f/1.8 in de maak is.De Panasonic Lumix S 35mm f/1.8 zal eind deze maand beschikbaar zijn en gaat ongeveer 700 euro kosten.