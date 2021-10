Sony introduceert een nieuw 70-200mm G-master objectief

Sony heeft een nieuw 70-200mm objectief in de G Master line-up uitgebracht. Deze versie II is een geheel nieuw objectief, dat maar liefst 30% lichter is dan zijn voorganger. Bovendien is het op meerdere fronten verbetert.



De nieuwe FE 70-200mm f/2.8 GM OSS II heeft veel verbeteringen ondergaan. Sony noemt het een objectief met een uitzonderlijke combinatie van resolutie, bokeh en een ongeėvenaarde autofocus.



Het bereik en beeldhoek is natuurlijk het populaire 70-200mm, wat perfect is voor landschap, portret en sport. Het objectief heeft natuurlijk f/2.8 over dat hele bereik. Het bijzondere aan deze versie II is het gereduceerde gewicht. Het objectief weegt slechts 1045 gram.