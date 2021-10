De Nikon Z fc. Heeft het vintage uiterlijk meerwaarde?

De Nikon Z fc naast de Nikon FE, een camera waar het design van de eerstgenoemde op gebaseerd is.

Gebruik van instellingen op de Nikon Z fc

Ik heb de camera heel uitgebreid gereviewed voor Cameraland.nl, in samenwerking met Nikon zelf. Ben je ge´nteresseerd in die review, kijk dan op de website van Cameraland.nl . In dit artikel wil ik wat nader induiken op het uiterlijk en het nut daarvan. Vandaar mijn uitgebreide intro.Even terug naar het gebruik van de instellingen. De belichting stel je in met diafragma en sluitertijd. Door een diafragmaring op het objectief te hebben is het vanzelfsprekend dat je een lensopening verandert. Met een sluitertijdring op de camera, is het direct duidelijk wat je daarmee instelt.Breng deze terug naar de digitale camera en de fotograaf - met name de beginnende fotograaf - zal veel sneller doorhebben welke instelling wat doet. De instellingen hebben een plek gekregen.Natuurlijk is tegenwoordig de ISO per foto in te stellen. het is dus logisch om een terug wikkel hendel te vervangen voor een ISO instelwiel. De transporthendel is vervangen door een mooi belichtingscorrectie wiel.