Eerste impressie van de Sony FE 20-70mm f/4 G-master

Een clip van het concert van Palais Ideal, voor een deel gefilmd met de Sony A7 IV en de FE 4/20-70 G-master. De 20mm brandpunt kwam hier goed van pas. Als je goed kijkt zie je mij ook aan het werk bij het maken van deze filmbeelden.

Heb je al een 24-70mm of 24-105mm in bezit, dan is er weinig reden om voor een FE 20-70mm te kiezen. Welk objectief voor jou het meest geschikt is, hangt van jouw eigen voorkeuren af.Ben je iemand die veel filmt, dan kan de FE 20-70mm f/4 G-master wel een heel interessant objectief zijn. Het geringe gewicht en het brandpuntbereik kan daarbij heel nuttig zijn.Met dank aan Sony Nederland voor het beschikbaar stellen van dit objectief.