Review: Cursus Fotograferen met lange sluitertijden

Op heldere en lichte dagen ontkom je niet aan het gebruik van hulpmiddelen in de vorm van (voorzet) filters, wanneer je je sluitertijd wilt verlengen.



De belangrijkste filters die worden besproken zijn polarisatiefilters en grijsfilters (Neutral Density filters) in verschillende hardheden (het aantal stops waarmee licht wordt tegengehouden).



Ook het verschil tussen opschroef (rond) of voorzetsystemen (meestal vierkant) wordt toegelicht. Nando laat verschillende filters en systemen de revue passeren en geeft je een goede indruk van wat je nodig hebt en wat de kosten kunnen zijn.



Wil je deze vorm van fotografie gaan beoefenen, of wil je je kennis opfrissen dan is dit een perfecte training. En met mij nog vele anderen die deze cursus een hoge score hebben gegeven.



De pluspunten van deze cursus die ik voor mijzelf heb genoteerd zijn de volgende:





20 video's, waarvan de langste 6 minuten, lopen automatisch door. Gelukkig niet steeds dezelfde (irritante) begin- en eindtune



Rustige, duidelijke uitleg. Nando is een prettige persoonlijkheid met gedegen kennis van zaken



Een korte herhaling van de basiskennis van fotografie



Uitleg van stops en de verschillende logaritmes die hiervoor gehanteerd worden door verschillende fabrikanten



Ideale combinatie van theorie en praktijk. Zien is willen doen!



Download van een handig overzicht met sluitertijden in combinatie met het gebruikte filter



Vragen en antwoorden onder iedere video alsmede een overzicht van de gebruikte filters en systemen

Een aanvullende video over nabewerking en het optimaliseren van het beeld zou ook een goede aanvulling zijn op deze cursus. Bijvoorbeeld beelden in kleur, maar ook in zwart/wit.