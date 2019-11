Review: Basiscursus Lightroom met Piet Van den Eynde

Met de d-toets (detail) kun je inzoomen vanuit de bibliotheekfunctie (niet de edit-modus) en vervolgens kun je verder inzoomen met de + of - toets in combinatie met Alt of Cmd.



Het hoofdstuk 'Trefwoorden en Metadata' is ook een hele interessante. Je kunt foto's selecteren en vervolgens op het potloodicoontje rechtsonder klikken om zo een trefwoord toe te voegen aan de geselecteerde foto's.



Als je metagegevens wilt toevoegen, druk je eerst op "i" (van informatie). Je vindt daar de cameragegevens, opnamegegevens en daarnaast "kop" en "bijschrift". Dat zijn de ipdc-metagegevens.



Hierna begint het bewerk-gedeelte in chapter 9: de panelen Licht en Kleur. Als je op “e” klikt, kom je al in de bewerk-module. De knop 'automatisch' kun je best gebruiken en zorgt al voor serieus goede verbetering.



Met de schuifregelaars Hooglichten en Schaduwen kun je onderbelichte schaduwen of overbelichte lucht rechttrekken. Met Witte- en Zwarte tinten kun je (met de alt-toets ingedrukt) het absolute wit- en zwartpunt in je foto zetten.





Wat vond ik ervan?

Voordat ik deze cursus volgde was ik in de veronderstelling dat ik Lightroom wel nooit zou gaan gebruiken. In tegenstelling tot Lightroom Classic. Maar ik ben nu toch op andere gedachten gekomen.Mede door de zeer krachtige Adobe Sensei functionaliteit, waardoor je je foto's gemakkelijk terug kunt vinden. Zelfs zonder van tevoren trefwoorden in te geven!Piet is een zeer goede docent die alles zeer duidelijk en toegankelijk uitlegt. Het is niet mogelijk iets te missen door zijn zeer geduldige uitleg. En door de mooie foto's die hij daarbij gebruikt blijft je aandacht goed gevestigd!