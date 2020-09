Review: Canon EOS R5

Een greep uit het menu voor de filmfuncties van de Canon EOS R5. Met name het instellen van de film resolutie, linksonder in beeld, is flink verbeterd.

Het uiterlijk van de Canon EOS R5

Ik wil wel het menu voor de filminstellingen vermelden. De keuze van de filmresolutie en framerate is flink verbeterd. Dit was een van de weinige minpunten van de Canon EOS 1D mark III, waar ik onlangs ook een review over geschreven heb . Canon heeft dit in de EOS R5 heel wat logischer opgebouwd.Behalve de 8K resolutie, filmt de Canon EOS R5 natuurlijk ook in 4K, en FHD. Je kunt verschillende framerates kiezen en je kunt gebruik maken van het Canon Log formaat. Zoals al gezegd, ga ik het in deze review niet over het filmen hebben, maar over fotografie.Het uiterlijk is in grote lijn vergelijkbaar met dat van de Canon EOS R. Ook het gevoel in de hand is vergelijkbaar, met een prettige grip en voldoende ruimte tussen de grip en het objectief voor je vingers.De knoppen zijn goed verdeeld over de camera en blindelings te vinden. Even had ik twijfels over de positie van de AF-ON button en de joystick, maar de positie blijkt heel logisch te zijn.