Review: Canon RF 100-300mm f/2.8L IS USM

Een blauwe reiger op jacht. Dankzij de zoom kon ik een goede beelduitsnede krijgen. Zonder zoom had ik deze foto niet kunnen maken. (Canon EOS R5 met RF100-300L + RF 2x TC, vanaf statief, 328mm, ISO320, f/6,3, 1/400s)

De kenmerken van de Canon RF 100-300mm f/2.8L IS USM

Vanuit dat standpunt is de komst van de RF 100-300mm f/2.8L IS USM erg welkom. Je hebt een lang brandpunt ter beschikking, en een grote lensopening. Bovendien heb je de mogelijkheid om in en uit te zoomen. Hierdoor is dit objectief erg flexibel in gebruik.Het diafragma van f/2.8 over het hele bereik maakt het objectief groot en zwaar. Desondanks is er goed uit de hand mee te fotograferen, mede dankzij de ingebouwde beeldstabilisatie. Voor langer gebruik is een goed statief met balhoofd of schommelkop zeker aan te raden.