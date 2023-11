Review: Canon RF 28mm f/2.8 STM

De stervorming bij f/22 op een Canon EOS R5.

In de praktijk

De scherpte van het objectief is goed, voor zover ik kan beoordelen. Dit is gebaseerd op de praktijk. Dankzij de lens correctie vertoont het objectief ook in de hoeken een goede scherpte. Dit is al goed bij f/2.8, maar wordt (natuurlijk) beter naarmate je de lensopening dicht draait.Het gebruik in de praktijk deed wat beroep op mijn aanpassingsvermogen. Omdat het objectief zo kort is viel het niet mee om de camera op de voor mij normale manier vast te houden. Het objectief is er te klein voor.