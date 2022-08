Review: Sony Xperia 10 IV smartphone voor fotografie

Een portret van Bruc, onze hond. Gemaakt met de automatische instellingen en 27mm brandpunt.

Het uiterlijk

Voor zover de product omschrijving zoals te vinden op de website van Sony. Ik nam de Xperia 10 IV mee op vakantie naar de Duitse Eifel om de smartphone ook als dusdanig te gebruiken. Met als idee dat het een kwestie is van de camera app openen en fotograferen.De smartphone is klein en licht. Het is zo ontworpen dat je de Xperia 10 IV in principe met n hand kunt bedienen. Dat werkt, tot je een liggende foto wilt maken. Dan zijn er toch twee handen nodig.Gelukkig voelt de smartphone niet zo glad aan als bijvoorbeeld de duurdere Xperia 5 III, die ik eerder heb gereviewed Over de accu kan ik weinig vertellen, aangezien ik de Xperia 10 IV uitsluitend als camera gebruikt heb. Er zat geen SIM kaart in, en ik heb geen internet via WiFi gebruikt of apps genstalleerd.Volgens Sony is er voldoende vermogen voor een hele dag, waarbij de levensduur van de accu gegarandeerd is voor 3 jaar.Het opladen gebeurd met een USB-C kabel. Hou er rekening mee dat de gegevensoverdracht, indien van toepassing, via het USB 2.0 protocol gaat. Aan de zijkant van de smartphone is een slede voor een micro SD kaart die maximaal 1 TB mag zijn. In die slede is ook ruimte voor een SIM kaartje.