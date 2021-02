Review van de Canon RF 600 en RF 800 tele objectieven

Een rennende meerkoet. Je hebt een snelle sluitertijd nodig om dit vast te leggen. Met f/11 kan dit hoge ISO waarden betekenen. (EOS R5 + RF800, ISO1000, f/11, 1/160sec)

Bij een zonnige, onbewolkte dag zal volgens de f16 regel de sluitertijd bij f/16 gelijk zijn aan de één gedeeld door de ISO waarde. Zet je de camera op ISO100, dan zal de sluitertijd 1/100 sec bedragen. Bij f/11 zal dat dan 1 stop sneller zijn, wat 1/200 sec oplevert.Een andere richtlijn is de één gedeeld door de brandpuntafstand als minimale sluitertijd om uit de hand te kunnen fotograferen. Bij de RF 600mm zou dan minimaal 1/600 sec nodig zijn, en bij de RF 800mm maar liefst 1/800 sec.Je begrijpt dat dit vele malen sneller is dan de 1/200 sec bij f/11 op een zonnige dag. De beeldstabilisatie is dus noodzakelijk. OF je moet de ISO waarde hoger gaan zetten.Heb je donkere weersomstandigheden, dan zal het al snel nodig zijn om de ISO waarde flink te verhogen. Gedurende de tijd dat ik met deze twee objectieven kon fotograferen had ik dan ook vaak ISO1600 of meer nodig, waarbij ik 1/125 sec als langste sluitertijd had ingesteld.Eigenlijk is voor mijn gevoel al te lang, zeker bij brandpunten van 600mm of 800mm. Zelfs met beeldstabilisatie, en al helemaal met bewegende dieren.