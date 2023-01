Review van de fantastische Canon EOS R6 mark II

De tracking en herkenning van onderwerpen werkt fantastisch. Let op hoe klein de vogel in beeld is, linksonder. De camera pikt het er vlekkeloos uit, zelfs met deze grootte.

Schakel je over naar de elektronische sluiter, dan is de snelheid maar liefst 40 beelden per seconde. Met de buffer kunnen daarmee 190 JPEG beelden achter elkaar gefotografeerd worden, of 100 CRAW beelden. Fotografeer je in ongecomprimeerd RAW bestand, dan haal je 75 beelden.Het is interessant om naar het rolling shutter effect te kijken. De uitleessnelheid van de sensor is zo snel, dat dit vrij onopvallend is. Er is wat rolling shutter te herkennen, maar minimaal. Dit is heel indrukwekkend, en het maakt de camera heel geschikt voor actiefotografie.