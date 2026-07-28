Scott Kelby brengt 2de versie van iPhone Fotografie boek uit

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Scott Kelby brengt 2de versie van iPhone Fotografie boek uitdinsdag 28 juli 2026, 17:17 door Elja Trum | 88x gelezen | 0 reacties
De camera die je het vaakst bij je hebt, is je smartphone. Een dure smartphone zorgt niet automatisch voor betere foto’s. In de tweede editie van Fotograferen met de iPhone laat Scott Kelby zien hoe je fotografische kennis toepast op de camera in je broekzak.
De eerste editie van het boek verscheen in 2021. Sindsdien zijn er verschillende nieuwe iPhones verschenen en heeft Apple zowel de camera-app als de mogelijkheden binnen iOS verder uitgebreid. Deze tweede editie is daarom volledig bijgewerkt voor de huidige generatie iPhones en software.
Eén praktische tip per pagina
De opzet is herkenbaar voor iedereen die eerder een boek van Scott Kelby heeft gelezen (of een van onze Fotobijbels). Geen lange technische verhandelingen, maar korte en praktische tips die je direct kunt uitproberen.
Iedere pagina behandelt één techniek, instelling of idee, meestal voorzien van een duidelijke voorbeeldfoto.
Dat vonden we bij de eerste editie al één van de sterke punten. Je kunt het boek vlot doorlezen, maar het ook gebruiken als naslagwerk wanneer je bijvoorbeeld een portret, landschap of reisfoto wilt maken.
Scott behandelt onder meer:
- de belangrijkste mogelijkheden van de iPhone-camera;
- compositie en het kiezen van een goed standpunt;
- het fotograferen en poseren van mensen;
- reis- en landschapsfotografie;
- praktische camera-instellingen en trucs;
- het organiseren en bewerken van je foto’s;
- fotografie van onder andere eten, producten en auto’s.
Nieuw in deze editie is een apart hoofdstuk over het verder bewerken van iPhone-foto’s in Lightroom. De losse hoofdstukken over apps en accessoires uit de eerste editie komen niet meer terug in de nieuwe inhoudsopgave.
De nadruk lijkt daardoor iets meer te liggen op een actuele en overzichtelijke workflow, van het maken van de foto tot de uiteindelijke bewerking.
Ook interessant voor ervaren fotografen
Het boek richt zich specifiek op gebruikers van een iPhone. Gebruik je een Android-telefoon, dan zijn niet alle instellingen en functies toepasbaar. De fotografische principes die Kelby bespreekt, zoals licht, compositie, timing en poseren, zijn uiteraard wel universeel.
Ook voor fotografen die normaal met een systeemcamera werken kan het interessant zijn. Je iPhone is immers ideaal voor situaties waarin je geen uitgebreide camera-uitrusting bij je hebt.
Met wat extra aandacht voor licht en compositie kun je er prima reisfoto’s, portretten en beelden voor sociale media mee maken.
Heb je de eerste editie al in de kast staan, dan zal een deel van de algemene fotografietips bekend voorkomen. De belangrijkste reden om opnieuw voor het boek te kiezen, is de actualisering voor recentere iPhones, nieuwere iOS-functies en de toevoeging van Lightroom.
Fotograferen met de iPhone, 2e editie
Fotograferen met de iPhone, 2e editie verschijnt als Nederlandstalige paperback in kleur. Het boek telt 288 pagina’s en heeft een adviesprijs van 34,99 euro. Het ISBN is 9789463564441.
Voor iPhone-gebruikers die meer willen dan alleen snel een kiekje maken, lijkt dit opnieuw een toegankelijke verzameling praktische tips. De techniek in je telefoon doet veel automatisch, maar uiteindelijk blijven licht, compositie en het juiste moment het verschil maken.
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Over de auteur
Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.
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Elja Trum
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