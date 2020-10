De nieuwe updates voor Adobe Lightroom en Photoshop

Met de kleurwielen kun je de kleuren van de schaduwen, middentonen en hoge lichten afzonderlijk aanpassen. Het geeft een veel betere controle in het maken van een mooi kleurprofiel dat uniek is voor jouw foto.



De kleurwielen komen in plaats van het oude gesplitste tinten. Die zul je dus niet meer aantreffen in de nieuwe Lightroom. Maar wees gerust, de presets die gebruik maken van gesplitste tinten blijven behouden, en kunnen onverminderd gebruikt worden. Je krijgt alleen meer controle ter beschikking





De grote Photoshop updates

Voor Photoshop is ook de color grading beschikbaar, in het Adobe Camera Raw filter. Maar behalve dat zijn er een paar hele mooie updates. Ze zijn grotendeel gebaseerd op de Adobe versie van AI (kunstmatige intelligentie).Een van de meest in het oog vallende dingen is de mogelijkheid tot het vervangen van de lcuht in een foto. Photoshop biedt een mooi paneel waarin je de verschillende luchten daadwerkelijk kunt zien voordat je ze toepast.Er wordt rekening gehouden met kleurzwemen, en het toepassen van een nieuwe lucht gebeurd met behulp van lagen en maskers, waardoor het eenvoudig wordt om zelf nog aanpassingen te maken.