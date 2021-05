Flitslicht opstellingen vooraf uitzoeken

Het kan lastig zijn om een goede lichtopstelling te maken. Het is niet leuk om dat pas uit te zoeken als je model al in de studio staat. Wat als je dat vooraf kan doen? Dat kan met het programma zoals Set.a.light.3D.



Licht op een goede of gewenste manier opstellen kan tijdrovend zijn. Zeker als het resultaat niet helemaal naar je zin is en je de positie of hoogte van je lamp of lampen moet aanpassen. Je zou niet de eerste zijn die zich daardoor laat opjagen.



Het is zonde als je door dat onterechte gevoel genoegen neemt met een lichtopstelling die net niet goed (genoeg) is, of dat je toch de verkeerde softbox of lichtvormer gebruikt omdat je denkt dat het te veel tijd kost om een andere te kiezen.