Hoe duur is het abonnement van Lightroom en Photoshop werkelijk

Adobe Creative Cloud desktop app waar je het abonnement kunt beheren.

Niet alleen Adobe

Ondanks dat we (ik generaliseer eventjes) minder dan vijftien euro te veel vinden, geven we wel zonder problemen tien euro (of meer) uit aan Netflix of Spotify.Of wat denk je van een extra sportkanaal bij een aanbieder van televisiezenders? Anderen hebben een abonnement voor een krant, of een tijdschrift. Of we geven het zonder veel klagen uit aan een avondje uit eten, in het café, of de supermarkt voor een kratje bier.Wanneer je zoveel geld uitgeeft aan dit soort dingen, hoe anders is een abonnement dan voor je software, waar je onbeperkt mee kunt werken? Het is in feite niet veel anders dan het zelf ontwikkelen van je foto's, zoals dat vroeger gebeurde in de doka en waar je al die chemicaliën voor moest kopen.Ik heb het in dit artikel alleen maar over Adobe. Dat komt omdat dit misschien het meest gebruikte stukje software voor de fotograaf is, en het bekendste voorbeeld van een abonnement. Maar er zijn natuurlijk ook meerdere fabrikanten die dit soort abonnementen voor software aanbieden. Capture One is daar een voorbeeld van.Je zult waarschijnlijk zeggen dat Capture One ook als stand alone versie te verkrijgen is. En dan klopt, je kunt kiezen voor het een, of het ander. Dat biedt Adobe echter ook, alleen maken ze daar in feite veel te weinig reclame over. Dit alternatief is Adobe Photoshop Elements.