Luminar 4 introduceert de eerste automatische Sky Replacement-technologie

De nieuwe versie van Luminar gaat helemaal over machine learning, innovaties en nieuwe tools die geen enkele andere software heeft. Dat op zich is al interessant!



Skylum blijft innoveren om routinematige bewerking te automatiseren en nieuwe tools te ontwikkelen waarmee gebruikers hun creatieve vaardigheden kunnen verbeteren.



In Luminar 2018 hebben ze het AI Sky Enhancer-filter geïntroduceerd en eerder dit jaar hebben ze het slimme Accent AI 2.0-filter toegevoegd aan Luminar 3. Sindsdien vragen ze ons af hoe ze fotobewerking naar een nog hoger niveau kunnen tillen.



De eerste functie die ze willen onthullen, is het revolutionaire AI-luchtvervangingsfilter dat je afbeelding automatisch in enkele seconden een nieuwe hemel geeft zonder dat je daar heel veel moeite voor hoeft te doen. Alles gaat automatisch en volgens Skylum met een mooi eindresultaat.



We hebben het allemaal weleens meegemaakt - fotograferen op vlakke, bewolkte dagen met absoluut geen kleur aan de hemel. De lucht is een belangrijk onderdeel van een scène, maar vaak kan het saai zijn.



Tot nu toe hebben fotografen minuten of zelfs uren moeten besteden aan het handmatig vervangen van luchten, maar met de nieuwe AI Sky-vervanging duurt dit volgens Skylum slechts enkele seconden.