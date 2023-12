Straatfotografie tip: Gebruik de populaire 28 millimeter lens

Vlissingen - f/2.8, 1/1600s, 160 ISO @ 28mm

Zeker als je meer van het jagen bent, is de 28mm de lens bij uitstek. Als je deze lens combineert met een snelle autofocus, kun je wandelend fotograferen en is de kans groot dat je steeds je onderwerp op de gewenste manier vastlegt.Met een 50mm lens moet je al veel meer gaan letten op compositie: Er past gewoon veel minder op je foto.Alhoewel deze brandpuntafstand dus makkelijk en dankbaar is, heb ik toch de indruk dat 35mm steeds meer de norm begint te worden. Voor de beginnende straatfotograaf kan het echter geen kwaad wat uurtjes met de 28mm door te brengen, alvorens je blik te 'vernauwen'.Deze tip om betere straatfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over straatfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Straatfotobijbel.