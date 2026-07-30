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Meer: Straatfotografie

Michiel Heijmans

Straatfotografie tip: Maak gebruik van je klapscherm of tiltscreen

donderdag 30 juli 2026, 15:51 door | 81x gelezen | 0 reacties

Sommige camera’s hebben een klapschermpje, zodat je ook als je uit de heup schiet, op je scherm kunt kijken. Als mensen je zo omlaag naar je camera zien kijken, denken ze allemaal dat je je instellingen aan het aanpassen bent. Hartstikke candid!

Straatfoto met klapschermpje

Vlissingen - f/4.5, 1/800s, 320 ISO @ 35mm

Een groot voordeel van dergelijke klapschermen is ook dat je veel makkelijker gebruik kunt maken van andere standpunten.

Je kunt heel laag vanuit kikkerperspectief, maar ook heel hoog (de andere kant op kantelen) vanuit vogelperspectief. Het is zonde om hier geen gebruik van te maken: het levert vrijwel altijd interessantere foto’s op!


Deze tip om betere straatfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over straatfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Straatfotobijbel.

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Michiel Heijmans

Over de auteur

Michiel is professioneel straatfotograaf en geeft workshops en lezingen over straatfotograﬁe. Hij schrijft columns voor Focus Magazine en is erg actief op Instagram. Daar vind je dagelijks inspiratie en tips voor je eigen straatfotograﬁe!

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Elja Trum

Elja Trum

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