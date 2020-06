30 Technieken om kleur te gebruiken in je foto's

In de linker foto contrasteert het rode shirt van de zeeman met de blauwe achtergrond. In de rechter foto zitten alle kleuren in het rood, oranje, geel-gedeelte van de kleurencirkel

5. Harmonieuze kleuren

6. Kleurtemperatuur

Kleuren die op het kleurenwiel dicht bij elkaar liggen, harmoniëren (dit zijn analoge kleuren); denk aan geel en rood, geel en groen, groen en blauw enzovoort. Kleurharmonie is handig in composities, omdat je zo visueel gemakkelijke beelden kunt samenstellen. Denk aan de warme kleuren van een bos in de herfst of de gloed van een zonsopgang of -ondergang.Om kleurverschillen in licht precies te kunnen vaststellen (in plaats van te zeggen dat iets er wat blauw of oranje uitziet) gebruiken fotografen de kelvinschaal (K). Hiermee wordt naar licht verwezen in termen van kleurtemperatuur.Normaal licht (het licht op een heldere, zonnige middag) heeft een kleurtemperatuur van rond de 5500 K, waarbij kleuren op natuurlijke wijze worden vastgelegd. Als de temperatuur boven de 5500 K uitkomt, wordt het licht koeler en krijgen kleuren een blauwe waas, alsof het bewolkt is.Daalt de temperatuur onder de 5500 K, dan worden kleuren warmer, met een oranje-gele waas, zoals bij zonsondergang.Je ogen passen zich bij deze temperatuur aan, zodat kleuren er altijd min of meer natuurlijk uitzien. Digitale sensoren kunnen dit echter niet en je zult dan ook iets moeten doen om een ongewenste kleurzweem te voorkomen. Op je camera kun je de Auto White Balance (AWB) gebruiken of zelf de witbalans instellen.Kleurwaas of -zweem is uiteraard niet altijd ongewenst. De kleurtemperatuur van een zonsondergang kan tot 3000 K dalen, maar vaak wil je deze warmte behouden, omdat de foto er een stuk aantrekkelijker van wordt.Schaduwen onder blauwe lucht: 7.000 KGewoon daglicht: 5.500 KFlitslicht (heeft een 'daglicht' kleurtemperatuur): 5.500 KMiddagzon: 4.500 KVroege ochtend- of middagzon: 3.500 KZonsopgang en -ondergang: 3.000 KGloeilamp (peertje): 2.800 KLed-verlichting: in verschillende kleurtemperaturen verkrijgbaar.