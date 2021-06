7 Fototips voor regenachtige dagen

En als het even niet regent, kun je natuurlijk ook met een plantenspuit aan de gang.





4. Fotografen in de regen

5. Stilleven fotograferen

6. Bijleren

Kom op, je bent niet van suiker! Je kunt prachtige foto's maken in de regen, dus ga ook eens in slecht weer op pad.Hoewel sommige camera's prima blijven werken als er een plens water overheen gaat, is het in de meeste gevallen wel slim om je camera te beschermen.Regenachtig weer kan ook prachtige dreigende luchten opleveren. Een mooie landschapsfoto is met een onweersbui in aankomst vaak een stuk interessanter dan met een strakblauwe lucht. Ook zit er veel meer contrast in het beeld als alles natgeregend is.Slecht weer kan ook een goede reden zijn om eens met productfotografie aan de slag te gaan. Daar heb je geen mooi weer voor nodig, je kunt het immers gewoon binnen doen met een flitser of zelfs gewoon een kamerlamp.Ook het daglicht dat nog wel door een raam naar binnen komt is goed te gebruiken. Met stilleven- of productfotografie kun je immers prima op statief en met langere sluitertijden werken.Ook een leuk activiteit bij slecht weer: je kennis ophalen. Blader nog eens door wat oudere artikelen op Photofacts of start een leuke online fotografiecursus bij Photofacts Academy.