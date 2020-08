7 verkeerde ideeën die je ervan weerhouden om je fotografie te verbeteren

7 verkeerde ideeŽn die je ervan weerhouden om je fotografie te verbeteren

Lees jij wel eens artikelen en discussies over camera apparatuur, of over oude techniek en hoe de nieuwere camera's zoveel beter zijn? Of misschien ben je ervan overtuigd dat de manual stand de enige goede stand is om een goede foto te maken.



Wie weet geloof je niet dat er in JPEG een goede foto gemaakt kan worden, zoals ik in dit artikel met 10 tips voor de JPEG fotograaf uitgelegd heb. Of je ben gewoon huiverig voor het fotograferen in RAW.



Als je jezelf in een of meerdere van deze beweringen herkent, dan ben je niet de enige. Er gaan veel verschillende aannames de ronde over fotografie, die niet of slechts gedeeltelijk waar zijn. Ze kunnen een kern van waarheid bevatten, maar dat het uiteindelijk een eigen leven is gaan leiden.



Ik ben ervan overtuigd dat het geloven in deze dingen je ervan weerhouden om in je fotografie te groeien, of het heel moeilijk maakt om te groeien. In dit artikel heb ik zeven verkeerde ideeŽn en aannames verzameld.





1. Denken dat nabewerking niet nodig is

Er is nog steeds een groep fotografen die gelooft dat nabewerking niet nodig is. Ze zijn ervan overtuigd dat de foto uit de camera de waarheid is, en dat nabewerking dit geweld aan doet. In veel gevallen zijn ze er ook nog trots op dat ze een onbewerkte foto hebben.Elke foto is in zekere zin een bewerkte foto. Doe je het niet zelf, dan doet de camera het voor je. De fabrikant heeft namelijk de bewerking ingebouwd in de software van de camera, zodat het signaal van je sensor omgezet wordt in een bruikbaar beeld.Deze bewerking, dat een JPEG beeld oplevert, kun je tot op zekere hoogte nog beÔnvloeden met cameraprofielen, film simulaties, of aanpassingen in contrast, helderheid en kleur. Geloof het of niet, je bent dan al aan het nabewerken.