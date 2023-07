De enige echte reden om manueel de belichting in te stellen

Manueel fotograferen wordt nog steeds ten onrechte als de heilige graal in fotografie gezien. Als je niet in de M-stand fotografeert, hoor je er niet bij en ben je een amateur. Dat is natuurlijk onzin.



Er zijn echter wel een aantal momenten dat manueel de belichting instellen de beste keuze is. Dat vertel ik in dit artikel.



Wat is manueel fotograferen nu eigenlijk? Dat is het moment dat je de sluitertijd, diafragma, en de ISO waarde zelf handmatig instelt. Anders dan wat door sommigen verteld wordt, levert dit niet meer controle op bij de belichting van een foto. Niet altijd.





De M-stand is niet altijd manueel de belichting instellen

Er is wel wat verwarring over de M-stand. Er wordt vaak gezegd dat dit handmatig belichten is. En dat klopt, onder voorwaarde dat je ook de ISO handmatig instelt.