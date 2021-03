De shift van een tilt-shift objectief uitgelegd

De mogelijkheden van een tilt-shift zijn goed zichtbaar in deze foto. Kantelen en verschuiven geven het aanzicht iets vervreemdens

Een oplossing, maar waarvoor eigenlijk?

Deze kostbare objectieven geven je twee mogelijkheden die elk heel andere resultaten opleveren. De eerst is een tilt functie, waarbij de hoek van het objectief ten opzichte van de camera verandert wordt. Je gaat hiermee het scherpstelvlak kantelen zodat je hele bijzondere effecten kunt verkrijgen.De tweede is de shift functie, waar dit artikel over gaat. Dit is de mogelijkheid om het objectief ten opzichte van de camera omhoog of omlaag, naar links of naar rechts te verschuiven. De vraag is, waarom zou je dit willen gebruiken?De shift functie verschuift het objectief ten opzichte van de camera. Of beter gezegd, ten opzichte van de sensor. Maar voor wat probleem is dit eigenlijk de oplossing?Daarvoor moeten we gaan kijken naar het fotograferen van grote onderwerpen, zoals gebouwen. Je kent het wel, je staat voor een gebouw en je fotografeert met een groothoek omhoog om het helemaal in beeld te krijgen.De rechte lijnen van het gebouw lopen plotseling naar een verdwijnpunt. Dit worden convergerende lijnen genoemd, een perspectiefvertekening die soms ongewenst is. Wanneer je lijnen toch recht wilt hebben zijn er in feite drie oplossingen.